Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, genç yıldızların bu sezon ilk şampiyonlukları için mücadele edişlerini izlemenin "zor" olduğunu itiraf etti.



Bu yıl Bucks ile playoffların ilk turundan elenmiş olan ve kariyerinde hiç şampyionluk kazanmamış olan Lillard, Jayson Tatum, Luka Doncic veya Anthony Edwards gibi NBA yıldızlarından birinin bu sezon ilk şampiyonluğunu kazanacağını bilmenin "sindirmesi zor bir durum" olduğunu itiraf etti:



"Ne zaman playofflara ulaşıp erkenden elenseniz, kalanını izlemeye devam etmek zor gelir. İlk turda herkes heyecanlıydı ve zaman ilerledikçe dikkatler giderek daha az sayıda takıma yönelmeye başladı.



Şimdi baktığımızda geriye dört takım kaldı ve birileri bu sezon ilk şampiyonluğunu kazanacak... Bunu dışarıdan izlemek biraz zor."



Bucks playofflara pek de iyi bir performansla başlamamış, Doc Rivers'ın yeni koçluk planına uyum sağlamaya çalışırken, takımda sezon boyunca sakatlıklar ve aksilikler yaşanmış ve bu durum da playofflarda Indiana Pacers karşısında etkisini göstermişti.



Lillard hem profesyonel hem de kişisel anlamda zor bir sezon geçirmişti. İstatistikleri, Bucks'la ilk sezonunda maç başına 32,2 sayı ve 7,3 asistten 24,3 sayı ve 7,0 asistlere kadar genel bir düşüş görmüştü.





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