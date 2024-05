Lionel Messi, MLS'i salladı!

MLS 11. hafta maçında Inter Miami, sahasında New York Red Bulls ile karşılaştı. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı Inter Miami 6-2 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 62. dakikalarda Matias Rojas, 50. dakikada Lionel Messi, 68, 75 ve 81. dakikada ise Luis Suarez kaydetti.



Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta 1 gol, 5 asistle yıldızlaşan isim oldu. 3 gol, 1 asist yapan Luis Suarez de ön plana çıkan bir diğer oyuncu oldu.



MESSI İKİ REKOR KIRDI



Inter Miami'de Lionel Messi maçı 1 gol ve 5 asistle tamamladı. Arjantinli yıldız bu sezonki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti.



Messi, New York Red Bull karşılaşmasıyla MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu oldu.



Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü. New York ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, Montreal ile oynayacak. New York Red Bulls ise NE Revolution ile karşılaşacak.





