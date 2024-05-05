Bayern Münih'e, Real Madrid maçı öncesi kötü haber

Bayern Münih'in son oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Raphael Guerreiro, Real Madrid deplasmanında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'e, Real Madrid maçı öncesi kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2024 13:12
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 14:10
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Bayern Münih'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

FORMA GİYEMEYECEK

Bundesliga'da oynadığı son maçta Stuttgart'a 3-1 mağlup olan Bayern Münih'te, Raphael Guerreiro sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Raphael Guerreiro'nun deplasmanda oynanacak Real Madrid maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 28 resmi maça çıkan Raphael Guerreiro bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery