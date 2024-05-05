Bayern Münih'e, Real Madrid maçı öncesi kötü haber

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Bayern Münih'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
FORMA GİYEMEYECEK
Bundesliga'da oynadığı son maçta Stuttgart'a 3-1 mağlup olan Bayern Münih'te, Raphael Guerreiro sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Raphael Guerreiro'nun deplasmanda oynanacak Real Madrid maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
28 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 28 resmi maça çıkan Raphael Guerreiro bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
FORMA GİYEMEYECEK
Bundesliga'da oynadığı son maçta Stuttgart'a 3-1 mağlup olan Bayern Münih'te, Raphael Guerreiro sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Raphael Guerreiro'nun deplasmanda oynanacak Real Madrid maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
28 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 28 resmi maça çıkan Raphael Guerreiro bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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