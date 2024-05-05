Timberwolves, Nuggets'ı yendi ve seride 1-0 öne geçti!

Timberwolves, Nuggets'ı yenerek Batı Konferansı yarı finalinde 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Timberwolves, Nuggets'ı yendi ve seride 1-0 öne geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2024 12:22
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

NBA Batı Konferansı yarı finalinde tek maç oynandı. Timberwolves, Nuggets'ı 7 sayı farkla yendi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery