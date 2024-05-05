Nuri Şahin'e Beşiktaş yönetiminden ret

Başkan Hasan Arat'ın Almanya'da bir araya geldiği Nuri Şahin konusunda yönetim içinde fikir ayrılığı yaşandığı öğrenildi.



KARŞI ÇIKILIYOR



Bazı yöneticilerin Şahin ismine karşı çıktığı öğrenildi. Bu sezon yaşananlardan sonra takımı başarısı ispatlanmış ve tribünlerle kenetlenecek bir isme teslim edilmesi gerektiği ve bu nedenle Sergen Yalçın üzerinde durulduğu ifade edildi.



Ayrıca Borussia Dortmund'un da teknik heyette bulunan Şahin'i bırakmaya istekli olmadığı vurgulandı.





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