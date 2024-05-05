Krunoslav Simon: 'Larkin, Wilbekin'den iyi'

Anadolu Efes'te unutulmaz başarılara imza atan Krunoslav Simon, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"FINAL-FOUR'A KALABİLİRLER"



Basketball Sphere're konuşan Simon, Türkiye'deki şampiyonluk mücadelesi ve Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki durumu hakkında konuşan Simon, "Onlar ve Fenerbahçe için şampiyonluk çok önemli. Türkiye'de nasıl bir rekabet olduğunu biliyorsunuz. Maalesef Anadolu Efes çok geç uyandı. Aslında Mijatovic başantrenörlüğe getirildiğinde uyandılar. Ciddi bir sonuç almak için de bu yetmedi. Şimdi odakları, Türkiye şampiyonluğu. Gerçekten iyi bir şansları var. İyi bir kimya yakaladılar ve Fenerbahçe'den daha çok dinlenmiş olacak. Ben Fenerbahçe'nin Final Four oynamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Shane Larkin'den övgü dolu sözlerle bahseden Krunoslav Simon şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bence kulüp olarak EuroLeague'in en büyük kulüplerinden biri Anadolu Efes. Zirvede olduklarını gösterdiler. Takımın yeniden kurulması gerekiyor. Shane Larkin, buradaki en önemli oyuncu ve o ayrılsa büyük sorun olurdu çünkü onu kiminle ikame edebilirsiniz ki? Böyle birkaç oyuncu var ve bence Shane, bu tip oyuncular arasında Mike James ve Scottie Wilbekin'den daha üstün. Bu oyuncular hem oyun kurucu hem de takımlarının birinci yıldızı. İyi bir kadro inşası ve 2-3 kaliteli ekleme ile Anadolu Efes'i Final Four'da izleyebiliriz."





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