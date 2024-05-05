Alessia Orro'dan Fenerbahçe Opet itirafı! 'Koltuk değnekleriyle yürüyordum'

İtalya Milli Takımı ve Allianz Vero Volley Milano'nun yıldızlarından Alessia Orro dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Fenerbahçe Opet ile oynadıkları eşleşmeye dair konuşan Alessia Orro flaş ifadeler kullandı.



Yaşadığı sakatlıklarda takımını yalnız bırakmamak istediğini belirten Alessia Orro, "Geçmişte de bir sakatlık geçirip daha güçlü dönebileceğimi görmüştüm. Bu dönemde kesinlikle takımımı yalnız bırakmak istemedim" dedi.



Fenerbahçe Opet'le oynadıkları yarı final maçının sabahında koltuk değnekleriyle yürüdüğünü dile getiren Alessia Orro, "Yarı final sabahı hala koltuk değneklerleriyle yürüyordum ama şundan emindim ki ne pahasına olursa olsun oynamak istiyordum" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Opet'i güçlü oldukları için elediklerini dile getiren Alessia Orro, "Çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gözlerindeki kazanma hırsını görebiliyorduk. Buradaki oyunu adeta domine ettiler. Bazı setlerde 20'leri bulamadık ama asla pes etmedik. Karar setinin sonunda biz kazandık. Bu da bizim şanslı değil güçlü olduğumuzu gösteriyor" açıklamasını yaptı.



YARI FİNAL NASIL SONUÇLANMIŞTI?



Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley Milano ile CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde eşleşmişti. İlk maçı İtalyan temsilcisi 3-0 kazanmıştı. İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe Opet 3-1 kazanmıştı. Altın setin galibi Allianz Vero Volley Milano olmuştu.





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