Eyüpspor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında

Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor gözünü Fenerbahçe'den Serdar Dursun'a çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
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05 Mayıs 2024 14:08
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 14:10
Trendyol 1. Lig'de sezonu ilk 2'de bitirmeyi garantileyen ve gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de olacak Eyüpspor transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF FENERBAHÇE'NİN YILDIZI

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Serdar Dursun'a, Eyüpspor talip oldu.

32 yaşındaki golcü oyuncunun Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi.

8 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Serdar Dursun, 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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