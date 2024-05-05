Eyüpspor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında

Trendyol 1. Lig'de sezonu ilk 2'de bitirmeyi garantileyen ve gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de olacak Eyüpspor transfer çalışmalarına hız verdi.
HEDEF FENERBAHÇE'NİN YILDIZI
Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Serdar Dursun'a, Eyüpspor talip oldu.
32 yaşındaki golcü oyuncunun Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi.
8 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Serdar Dursun, 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
HEDEF FENERBAHÇE'NİN YILDIZI
Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Serdar Dursun'a, Eyüpspor talip oldu.
32 yaşındaki golcü oyuncunun Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi.
8 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Serdar Dursun, 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.