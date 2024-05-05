UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 2024 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası için davet aldı.

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UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
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05 Mayıs 2024 14:27
FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 2024 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İsveç'te 5-19 Mayıs tarihlerinde 17 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvaya 8'er hakem ve yardımcı hakem çağrıldı.

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