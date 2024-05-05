Edin Dzeko yeniden gol peşinde

Gol krallığı yarışında Mauro Icardi'nin 1 gol gerisinde 20 golle ikinci sıraya gerileyen Edin Dzeko, Konyaspor maçında suskunluğuna son vermek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko yeniden gol peşinde
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05 Mayıs 2024 13:03
Fenerbahçe'de 38 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun hedefi belli oldu.

Süper Lig'de 4-2'lik Adana Demirspor ve 2-1'lik (d) Fatih Karagümrük galibiyetlerinde rakip fileleri 1'er kez sallayan Edin Dzeko, sonrasında Sivasspor ve sonradan oyuna girdiği Beşiktaş derbisinde suskun kalmıştı.

Gol krallığı yarışında Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin 1 gol gerisinde 20 golle ikinci sıraya gerileyen Boşnak yıldız, Konyaspor deplasmanında yeniden ağları havalandırmak ve suskunluğuna son vermek istiyor.

Tecrübeli forvet, atacağı gollerle hem Kanarya'yı şampiyon yapmayı hem de sezonu kral olarak bitirmeyi hedefliyor.  

 
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