Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! İlk temas başladı!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ bek sorunu için arayışlar hızlandı. Yönetim buna göre listenin ilk sırasına sürpriz bir ismi yazdı. İşte haberin detayları...

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! İlk temas başladı!
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05 Mayıs 2024 10:32
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor.

Serge Aurier ile yolları ayıracak Cimbom, bonservisi Alman ekibi Freiburg'da olan ve Cercle Brugge'da kiralık olan Hugo Siquet'i listesine aldı.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Belçika ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki futbolcu için detaylı araştırma yaptığı öğrenildi.

Brugge ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yetenekli oyuncunun, Freiburg ile kontratı da 2026 yılına kadar sürüyor.

Sağ bek, sağ açık ve sol bekte görev alabilen Hugo Siquet'e güncel verilere göre; 5 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerine Standard Liege'de başlayan Siquet, Freiburg'da da önce altyapıya geçiş yapmış, daha sonra da parlamıştı.

1.80'lik yetenek, kariyerinde 100 maça çıkıp 3 gol, 13 asist üretti. 34 maçta sadece 21 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı pozisyonunda. 

 
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