Gedson Fernandes'e Rusya'dan kanca

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes'e, Rusya'dan teklif geldi ancak yönetim bu teklife sıcak bakmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'e Rusya'dan kanca
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05 Mayıs 2024 10:35
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 10:46
Beşiktaş'ta son dönemde beklenin performansı sergileyemeyen Gedson Fernandes'e Rusya'dan teklif geldiği ifade edildi.

12 MİLYONA RET

Portekizli oyuncu için Rusya'dan gelen 12 milyon euro'luk teklif için yönetim kurulunda "kabul edilmeli" görüşü hakim olsa da; Portekizli oyuncudan kasaya girecek rakamı %50'si Benfica'ya gidecek.

Ancak bu durumda siyah-beyazlılar, 2022'de 6 milyon euro'ya aldıkları Gedson'dan bir kar elde edemeyecek. Yönetimin Gedson için Arap yarımadasından daha yüksek teklif beklediği belirtildi.

41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. 

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