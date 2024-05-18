CANLI | Trendyol Süper Lig'de 37. Hafta

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 7 maç aynı anda oynanıyor.

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CANLI | Trendyol Süper Lig'de 37. Hafta
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18 Mayıs 2024 19:11
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 19:52
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 7 maç aynı anda oynanıyor.

CANLI SKORLAR

Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 0-1 Hatayspor
Gaziantep 0-0 Karagümrük
Samsunspor 0-1 Alanyaspor
Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
Kayserispor 1-1 Konyaspor

Cuma günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar

İstanbulspor 1-3 Sivasspor
Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor

CANLI PUAN DURUMU






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