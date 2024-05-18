Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 7 maç aynı anda oynanıyor.
CANLI SKORLAR
Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 0-1 Hatayspor
Gaziantep 0-0 Karagümrük
Samsunspor 0-1 Alanyaspor
Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
Kayserispor 1-1 Konyaspor
Cuma günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar
İstanbulspor 1-3 Sivasspor
Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor
CANLI PUAN DURUMU
CANLI SKORLAR
Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 0-1 Hatayspor
Gaziantep 0-0 Karagümrük
Samsunspor 0-1 Alanyaspor
Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
Kayserispor 1-1 Konyaspor
Cuma günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar
İstanbulspor 1-3 Sivasspor
Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor
CANLI PUAN DURUMU
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU