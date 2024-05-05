Fenerbahçeli Branco, İtalyanlarla görüştü!

Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun sarı lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu. Mario Branco'nun kararını Ali Koç'un başkanlığa devam edip etmeyeceğine göre vereceği ileri sürüldü.

Haber; Sabah
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Fenerbahçeli Branco, İtalyanlarla görüştü!
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05 Mayıs 2024 12:55
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sportif direktör Mario Branco'nun, sarı lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mario Branco, geçtiğimiz gün İtalya Ligi takımlarından Monza ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ALİ KOÇ BIRAKIRSA...

Başarılı çalıştırıcı, Monza'nın planlaması ve kendisi ile ilgili olan fikirlerini dinlerken bilgiler de aldı. Branco'nun yoluna Fenerbahçe ile devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken başkanlık seçimi bu noktada kritik rol oynayacak.

Ali Koç'un başkanlığı bırakması durumunda Branco'nun da ayrılacağı gelen bilgiler arasında. 

 
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