Fenerbahçe'de sınırdakilere şimdiden uyarı

Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sınırdaki oyunculara uyarı yapıldı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sınırdakilere şimdiden uyarı
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05 Mayıs 2024 14:13
Artık kader haftasına girilen Süper Lig'de hata yapma lüksü bulunmayan Fenerbahçe'de, Konyaspor karşılaşması öncesi kart sınırında yer alan oyunculara şimdiden uyarı geldi.

Teknik ekip, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Michy Basthuayi, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'i gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardı.

Cezalı duruma düşecek isimler, 36. haftada Kadıköy'de oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.

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