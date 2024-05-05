Fenerbahçe'de sınırdakilere şimdiden uyarı

Artık kader haftasına girilen Süper Lig'de hata yapma lüksü bulunmayan Fenerbahçe'de, Konyaspor karşılaşması öncesi kart sınırında yer alan oyunculara şimdiden uyarı geldi.
Teknik ekip, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Michy Basthuayi, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'i gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardı.
Cezalı duruma düşecek isimler, 36. haftada Kadıköy'de oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.
Teknik ekip, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Michy Basthuayi, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'i gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardı.
Cezalı duruma düşecek isimler, 36. haftada Kadıköy'de oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.
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