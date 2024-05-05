11. Yeşilay Bisiklet Turu İstanbul'da koşuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu, 11. kez İstanbul'da düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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11. Yeşilay Bisiklet Turu İstanbul'da koşuldu
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05 Mayıs 2024 15:07
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı koşuldu.

İstanbul'da Sarayburnu'ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Caddesi), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü'nden geçerek Sepetçiler Kasrı'nda sona eren organizasyon, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim." sloganıyla, 2 bin civarında sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Yarış öncesinde açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sporun bağımlılıkla mücadelede en etkili enstrüman olduğunu söyledi.

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