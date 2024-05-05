Aston Villa Beşiktaş'ın yıldızı için geliyor

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Aston Villa Beşiktaş'ın yıldızı için geliyor
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05 Mayıs 2024 12:20
Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİDEN TAKİBE ALDILAR

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Polonya ekibinde oynarken de transfer etmeye çalıştığı 22 yaşındaki oyuncuyu tekrardan takibe aldığı ve seezon sonunda Siyah-Beyazlılar'a resmi teklifte bulunabileceği öğrenildi.

İngiliz ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery'nin de Arnavut yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıkan Ernest Muçi bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı. 

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