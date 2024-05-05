Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, Konyaspor deplasmanında da takımına skor katkısı vermeyi hedefliyor.
Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol atan ve 7 asist yapan İrfan Can, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada Kanarya'ya müthiş bir katkı sağladı.
Bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren Milli futbolcuya Avrupa'dan da taliplerin olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol atan ve 7 asist yapan İrfan Can, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada Kanarya'ya müthiş bir katkı sağladı.
Bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren Milli futbolcuya Avrupa'dan da taliplerin olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.