Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci büyülüyor

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol atan ve 7 asist yapan İrfan Can Kahveci, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada Fenerbahçe'ye müthiş bir katkı sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci büyülüyor
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05 Mayıs 2024 14:10
Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, Konyaspor deplasmanında da takımına skor katkısı vermeyi hedefliyor.

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol atan ve 7 asist yapan İrfan Can, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada Kanarya'ya müthiş bir katkı sağladı.

Bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren Milli futbolcuya Avrupa'dan da taliplerin olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.  

 
 

 

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