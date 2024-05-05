Fenerbahçe'ye İsmail ve Oosterwolde'den müjde!

Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde'den iyi haberler geldi. Oosterwolde Galatasaray derbisinde hazır olacak. İsmail ise Euro 2024'e yetişip uluslararası arenada kendisini gösterme şansı yakalayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye İsmail ve Oosterwolde'den müjde!
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05 Mayıs 2024 10:41
Fenerbahçe'nin hem futbol hem de ekonomik olarak büyük beklentiler içinde olduğu Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'ten güzel haberler geldi. İki oyuncu beklenenden önce iyileşiyor.

OOSTERWOLDE'NİN MR'I TEMİZ

13 Nisan'da menisküs ameliyatı olduktan 2 gün sonra bireysel çalışmalara başlayan Oosterwolde'nin geçtiğimiz perşembe günü çekilen MR'ı temiz çıktı. Hollandalı defans oyuncusu gelecek hafta Kayserispor maçında kadroya alınacak, Galatasaray derbisine de tamamen hazır olacak.

İSMAİL'E AMELİYATSIZ TEDAVİ

Geçen haftaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek ise sezonun kalan maçlarında oynayamayacak, ancak uluslararası alanda adını duyurabilmesi adına büyük önem taşıyan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyebilecek. Sarı lacivertli kulübün sağlık ekibi, genç yıldıza ameliyatsız tedavi uygulama kararı aldı. 

 
 

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