Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ALG spor ile karşılaşıyor.
Sarı kırmızılı takım, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Olası puan kaybında ise Fomget Gençlik'in Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
GALATASARAY: 1 | 22' Eda Karataş
ALG SPOR: 0
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TRABZONSPOR: 0
FOMGET GENÇLİK: 1 |
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GALATASARAY'IN İLK 11'İ!
Galatasaray Petrol Ofisi XI: Handan Kurğa, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Luibov Shmatko, Benan Altıntaş, Kristina Bakarandze, Emine Ecem Esen, Kipoyi, Ebru Topçu, Megi Doci, Arzu Akbulut.
Sarı kırmızılı takım, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Olası puan kaybında ise Fomget Gençlik'in Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
GALATASARAY: 1 | 22' Eda Karataş
ALG SPOR: 0
*************************
TRABZONSPOR: 0
FOMGET GENÇLİK: 1 |
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
GALATASARAY'IN İLK 11'İ!
Galatasaray Petrol Ofisi XI: Handan Kurğa, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Luibov Shmatko, Benan Altıntaş, Kristina Bakarandze, Emine Ecem Esen, Kipoyi, Ebru Topçu, Megi Doci, Arzu Akbulut.