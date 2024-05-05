CANLI | Galatasaray - ALG Spor

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde ALG Spor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı takım rakibini yenmesi durumunda şampiyon olacak.

, Fotoğraf; AA
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CANLI | Galatasaray - ALG Spor
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05 Mayıs 2024 13:55
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 14:25
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ALG spor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılı takım, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Olası puan kaybında ise Fomget Gençlik'in Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

GALATASARAY: 1 | 22' Eda Karataş
ALG SPOR: 0

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TRABZONSPOR: 0
FOMGET GENÇLİK: 1 | 

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GALATASARAY'IN İLK 11'İ!

Galatasaray Petrol Ofisi XI: Handan Kurğa, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Luibov Shmatko, Benan Altıntaş, Kristina Bakarandze, Emine Ecem Esen, Kipoyi, Ebru Topçu, Megi Doci, Arzu Akbulut.


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