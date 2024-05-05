Joanna Wolosz'dan Fenerbahçe Opet cevabı! 'Bizim için tokat gibiydi'

Polonya Milli Takımı ve Imoco Volley Conegliano'nun tecrübeli smaçörü Joanna Wolosz açıklamalarda bulundu. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki dev heyecanı değerlendiren Joanna Wolosz çarpıcı ifadeler kullandı.



Joanna Wolosz; CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan takımların aynı seviyede olduğunu dile getirdi:



"İki Türk takımı İtalya'da Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etmişti. Bu sezon durum tersine döndü. Zirvedeki takımlar aynı seviyedeyiz. Bazen bu tür maçlarda detaylar belirleyici oluyor. Bu yıl iki İtalyan takımı daha hazır ve formundaydı. Bu bir tesadüf değil, bana kalırsa dengeler değişti."



Joanna Wolosz, CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Opet'e elendikleri eşleşmeye dair şu ifadeleri kullandı:



"Bizim için tokat gibiydi. Ders aldık ve bu sezona kesinlikle daha ileri gitmeye odaklanarak başladık. Şampiyonlar Ligi finali bizim hedefimizdi ve bunu açıkça konuştuk."



Kariyerinin en iyi sezonunu geçirip geçirmediğine dair henüz karar vermediğini vurgulayan Joanna Wolosz, "Zirvede kalmaya ve belli bir seviyenin altına düşmemeye çalışıyorum. Bu çizginin biraz üzerinde birkaç maç oynarsam mutluyum. Topları tüm takımın iyi oynayacağı ve her oyuncunun hücumda rahat hissedeceği şekilde atmaya çalışıyorum. Bu benim en iyi sezonum mu? Şampiyonlar Ligi finalinden sonra söyleyeceğim" dedi.



"TÜRK HALKI BİZİM TARAFIMIZDA OLABİLİR"



Imoco Volley Conegliano forması giyen Joanna Wolosz, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final etabı için şu sözleri dile getirmişti:



"Antalya'yı geçen yıl orada Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandığımız için hatırlıyoruz. Bize harika anılar yaşatan bir yer, tarafsız bir yer bile olsa çok fazla tezahürat olacaktır. Dani ve Bella ile birlikte Türk halkı belki de bizim tarafımızda olabilir. Çünkü onlar orada idoller. Her halükarda güzel bir atmosfer olacak, birçok taraftarımız da orada olacak ve uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz."





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