Karşıyaka'da tarihi uzlaşma

Seçimli olağan genel kurulunu 1 Haziran Cumartesi günü yapacak Karşıyaka'da adaylığa hazırlanan Başkan İlker Ergüllü ve kulübün eski başkanı Turgay Büyükkarcı buzları eritti.



Geçen yıl mali kongre ve olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde aralarındaki ipler gerilen ikili tarihi uzlaşıya vardı. Karşıyaka'yı 5.5 yıl aralıksız yönettikten sonra geçen sene sancılı ve olaylı seçim sürecinin ardından koltuktan inen Turgay Büyükkarcı, Başkan İlker Ergüllü ile anlaşarak kulüpten alacağından feragat etti. Yönetim adına Başkan İlker Ergüllü ve Turgay Büyükkarcı arasındaki mutabakata göre Büyükkarcı, kulüpten 29 milyon TL'nin üzerindeki alacağını talep etmeyecek. Büyükkarcı, alacağı karşılığında yeşil-kırmızılılara 3 yıllık forma reklamı verip, Alsancak Stadı'nda loca, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda da VIP koltuklar alacak.



Turgay Büyükkarcı, geçen yıl kendi döneminde kulüpten alacaklı futbolcu, basketbolcu ve çalışanlara dağıtılıp karşılığı nakite çevrilemediği için büyük bir kriz yaratan kripto paralardan kendisinde bulunan 52 milyonluk coinden de feragat edecek. Seçim arifesinde buzları eriten Ergüllü ve Büyükkarcı, haftaya bu konuda ortak basın toplantısı da düzenleyecek. Karşıyaka'da Ocak 2018-Ağustos 2023 dönemleri arasında başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı, 2022-2023 sezonunun başında basketbol şube başkanlığı ve sponsorluğa getirdiği İlker Ergüllü ile lig başlamadan ters düşmüştü. Görevinden ayrılan Ergüllü, aynı sezon içinde başkanlığa adaylığını açıklarken, Büyükkarcı tartışmalı geçen sürecin ardından 12 Ağustos 2023'e olağanüstü kongre kararı almıştı. Geçen yıl 18 Temmuz'daki mali genel kurulda ibra edilen Büyükkarcı, 12 Ağustos'taki seçimde ise kripto para fiyaskosu nedeniyle ibra olmamıştı.



ÜNSAL'A ZİYARET



Karşıyaka'da genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan İlker Ergüllü, seçim öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı ziyaret etti. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar'ın da eşlik ettiği ziyarette kulüp ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'yla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



FUTBOLDA ÖZEN GİTTİ



TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'tan elenmenin üzüntüsünü yaşayan Karşıyaka'da sezon başında sportif direktörlüğe getirilen Korhan Özen istifa etti. Korhan Özen, camiaya teşekkür mesajında, "Üst üste yaşanan yönetim değişiklikleri ve elimizde olmayan sebepler nedeniyle istikrarlı bir çalışma ortamı yaratamadık. Gururla yürüttüğüm, kutsal olarak gördüğüm görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım" dedi.





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