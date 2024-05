Milli cimnastikçiler, Paris'ten takım halinde ilk olimpiyat madalyasıyla dönmek istiyor

Olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alarak tarihi başarı elde eden Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi.



Milli cimnastikçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yaptı.



Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener, Bolu kampını tamamladı.



Olimpiyatlarda takım halinde madalya alarak bir ilke daha imza atmak isteyen milli sporcular, çalışmalarını İzmir kampının ardından yurt dışında sürdürecek.



Antalya'da 21-23 Haziran'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ardından olimpiyat kadrosunda yer alacak 5 sporcu belirlenecek.



- Adem Asil: "Olimpiyatlarda ülkeyi takım olarak temsil etmek çok güzel bir duygu"



Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, AA muhabirine, olimpiyatlara yoğun tempoda hazırlandıklarını, antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.



İkinci kez katılacağı olimpiyatların her sporcu gibi kendisinin de en büyük hayali olduğunu belirten 25 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:



"En büyük hayalim orada madalya almak. Tokyo Olimpiyatları'na da gittim, orada çok az farkla madalyayı kaçırdım. Bu sefer farklı olacağına inanıyorum. Tamamen farklı bir Adem Asil olarak Paris'e gideceğim. Tokyo'da yaptığım hatayı tekrarlamamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."



Adem Asil, ilk kez takım halinde Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alarak tarihi başarı elde ettiklerini dile getirerek, "Olimpiyatlarda ülkeyi takım olarak temsil etmek çok güzel bir duygu. Orada takım finalini yapmak istiyoruz, bireysel hedeflerimiz de var." diye konuştu.



- Mehmet Ayberk Koşak: "Çok mutlu ve gururluyuz"



Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, olimpiyatlara takım halinde katılmanın Türkiye'nin bir "cimnastik ülkesi" olduğunu gösterdiğini ifade etti.



Türkiye'nin daha önce bireyselde olimpiyat madalyası kazandığını hatırlatan 23 yaşındaki sporcu, "Bunlar çok önemli adımlar. Takım olarak katılma başarısı göstermek de bizim için en önemli adımlardan biri. Çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.



Mehmet Ayberk Koşak, takım olarak olimpiyatlardan madalyayla dönmek istediklerini, bunun için çok çalıştıklarını ve her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.



19 yaşındaki Mert Efe Kılıçer ise 2 yıl önce büyükler kategorisinde yarışmaya başladığını belirterek, Türk cimnastik tarihinde olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alınmasından duyduğu mennuniyeti dile getirdi.



Mert Efe, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatarak, "Genç bir sporcuyum. Önümde daha çok uzun yollar var. Abilerimin arkasından onların tecrübelerini dinleyerek inşallah olimpiyat takımına da girmek istiyorum. Sonraki yarışmalarda da bu başarıyı taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki Kerem Şener de amacının olimpiyat kadrosunda yer almak olduğunu, milli takımın olimpiyatlarda çok güzel işler başaracağına inandığını aktardı.





