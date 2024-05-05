Beşiktaş'ın istediği Hansi Flick el yaktı

Yurt dışında bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın masaya oturduğu isimlerden biri de son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Hansi Flick oldu...
MALİYETİ EL YAKTI
Portekizli Fernando Santos'la yolları ayırdıktan sonra takımı sezon sonuna dek Serdar Topraktepe'ye emanet eden ancak gelecek sezon için kariyerli ve tanınan bir teknik direktörü göreve getirmek isteyen siyah beyazlı yönetimde adaylardan biri olan Hansi Flick'ten yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.
Başkan Arat, Flick'in menajeri ile bir araya gelirken Alman teknik adamın yıllık 6 milyon Euro ücret ve transfer yapma yetkisi istemesi üzerine görüşmeler sona erdi.
86 MAÇA ÇIKTI
Kulüp olarak en son Bayern Münih'i yöneten Hansi Flick, Alman deviyle 86 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken maç başına 2.53 puan ortalaması tutturdu.
MALİYETİ EL YAKTI
Portekizli Fernando Santos'la yolları ayırdıktan sonra takımı sezon sonuna dek Serdar Topraktepe'ye emanet eden ancak gelecek sezon için kariyerli ve tanınan bir teknik direktörü göreve getirmek isteyen siyah beyazlı yönetimde adaylardan biri olan Hansi Flick'ten yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.
Başkan Arat, Flick'in menajeri ile bir araya gelirken Alman teknik adamın yıllık 6 milyon Euro ücret ve transfer yapma yetkisi istemesi üzerine görüşmeler sona erdi.
86 MAÇA ÇIKTI
Kulüp olarak en son Bayern Münih'i yöneten Hansi Flick, Alman deviyle 86 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken maç başına 2.53 puan ortalaması tutturdu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU