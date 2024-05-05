Barcelona'nın yeni hedefi Darwin Nunez

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Barcelona gözünü Darwin Nunez'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'nın yeni hedefi Darwin Nunez
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05 Mayıs 2024 13:48
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 14:10
Bu sezon LaLiga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GÖZLER LIVERPOOL'UN YILDIZINDA

The Sun'da yer alan habere göre Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılması durumunda Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez için harekete geçecek.

Haberin detaylarında Michael Edwards ve Richard Hughes'un sportif olarak gelmesiyle birlikte kadroda büyük revizyona gitmeyi düşünen Liverpool'un tatmin edici bir teklifi kabul edeceği de söylendi.

51 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 51 resmi maça çıkan Darwin Nunez bu karşılaşmalarda 18 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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