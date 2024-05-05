Barcelona'nın yeni hedefi Darwin Nunez

Bu sezon LaLiga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandırdı.



GÖZLER LIVERPOOL'UN YILDIZINDA



The Sun'da yer alan habere göre Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılması durumunda Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez için harekete geçecek.



Haberin detaylarında Michael Edwards ve Richard Hughes'un sportif olarak gelmesiyle birlikte kadroda büyük revizyona gitmeyi düşünen Liverpool'un tatmin edici bir teklifi kabul edeceği de söylendi.



51 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Liverpool formasıyla 51 resmi maça çıkan Darwin Nunez bu karşılaşmalarda 18 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.





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