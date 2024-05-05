Ömer Toydemir: 'Bu duyguyu yaşadığım için mutluyum'

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 16 yaşındaki Ömer Toydemir, milli takım kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor.



Tanıştığı engelli basketbolcunun tavsiyesiyle bu spora 3 yıl önce başlayan Toydemir, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele ediyor.



Genç sporcu, kısa sürede takımda önemli başarı yakalayarak milli takım kampına adaylık bileti aldı.



Toydemir, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 6-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek kampta Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Milli Takıma seçilerek milli formayı giymek istiyor.



"ÇOK HEYECAN VERİCİ"



Ömer Toydemir, AA muhabirine, 3 yıl önce başladığı basketbolda Süper Lig'de mücadele ettiğini söyledi.



Takımına önemli katkılarının olduğunu anlatan Toydemir, "Takıma elimden gelen katkıyı sağladığıma inanıyorum. İleri senelerde de inşallah daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.



Hedefinin milli takıma seçilerek daha iyi başarılara imza atmak olduğunu dile getiren Toydemir, "Milli takıma davet edilmek çok heyecan verici bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için de çok mutluyum. Hedefim ise milli takımda genç milliye seçilmek. Avrupa ülkelerinde bayrağımı temsil etmek." ifadelerini kullandı.





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