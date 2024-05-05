İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı

Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın son haftalarda yedek kalan Cengiz Ünder ile ilgili kritik bir karar verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı
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05 Mayıs 2024 12:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde kritik haftalara girilirken her oyuncusundan katkı almayı amaçlıyor. Sarı lacivertlilerde bu isimlerin başında da Cengiz Ünder geliyor.

Bu sezonun en pahalı transferi olan futbolcu, devamlılık sorunu yaşadı. Cengiz oynadığı maçlarda ise sonuca doğrudan etki ederek takımına 12 puan kazandırdı.

Artık oyundan ziyade sonucun ön planda olduğu dönemde Cengiz'in bu haftadan itibaren daha çok süre alması hedefleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Cengiz Ünder bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 910 dakika süre alırken, 9 gol attı ve 3 kez de asist yaptı. 

 

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