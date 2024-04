EuroLeague'den Ergin Ataman'a soruşturma

EuroLeague, Maccabi Tel Aviv'e mağlup olduktan sonra hakemlerle ilgili sert açıklamalar yapan Panathinaikos Başaantrenörü Ergin Ataman hakkında disiplin soruşturmaları başlatıldığını duyurdu.



Euroleague'nin açıklaması şu şekilde;



"Euroleague Basketbol Panathinaikos Başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir.



Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketbol, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır.



Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır.



Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketbol hakemlerine, Koç Ataman'a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir.



Bu tip bir davranış, Euroleague Basketbol nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman'ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır.



EuroLeague Basketbol Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. EuroLeague Playoffları'nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır.



Euroleague Basketbol, Koç Ataman'ı, Panathinaikos AKTOR'u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle EuroLeague'in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir."



ERGİN ATAMAN NE DEDİ?



Maccabi Tel Aviv maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Ergin Ataman, "Bana göre bu maç temiz değildi" ifadelerini kullanmıştı.





