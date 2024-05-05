Galatasaray, şampiyonluk için ALG SPOR karşısında!

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynayacağı ALG Spor'u yenmesi durumunda şampiyon olacak. Peki, Galatasaray ALG SPOR maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, şampiyonluk için ALG SPOR karşısında!
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05 Mayıs 2024 09:39
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ALG spor ile karşılaşacak. Galatasaray kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray ALG SPOR maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 14.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak.

Hedef ilk şampiyonluk

Galatasaray, ALG Spor karşısında galip gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu kazanacak. 2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

İç saha karnesi

Galatasaray bu iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 37 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer aldı. Aslan sahasında son olarak Kdz. Ereğli Belediyespor ile oynadı ve 4-2'lik skorla yendi.

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