Manchester City çok rahat, çok profesyonel

Premier Lig'in 29. hafta maçında Manchester City deplasmanda Brighton'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City çok rahat, çok profesyonel
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26 Nisan 2024 00:03
İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Roberto De Zerbi'nin yönetimindeki Brighton'ı 4-0 mağlup etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Kevin De Bruyne, 26 ve 34. dakikalarda Phil Foden, 62. dakikada ise Julian Alvarez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Manchester City 76 puana yükselirken, Brighton 44 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'ı konuk ederken, Brighton deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- (77) Arsenal
2- (76) Manchester City (1 maçı eksik)
3- (74) Liverpool

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