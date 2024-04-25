Avusturya, Rangnick için Bayern'den servet istiyor

Avusturya Futbol Federasyonu, milli takımda teknik direktör olarak görev yapan Ralf Rangnick ile ilgilenen Bayern Münih'ten yüklü bir bonservis bedeli istedi.Avusturya basınından Salzburger Nachrichten'in haberine göre; Avusturya Futbol Federasyonu, Ralf Rangnick'i göreve getirmek isteyen Bayern Münih'ten tam 15 milyon euro bonservis bedeli istedi.Bu istek karşısında Bayern'in nasıl bir tavır alacağına dair bir detay yer almadı.Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'in kendisi ile temasa geçtiğini söylemiştiAlman basınına konuşan Rangnick,demiştiTek odağının EURO 2024 olduğunu söyleyen Rangnick,sözlerini sarf etmişti.