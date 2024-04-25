Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, Arsenal'den transfer ettikleri Granit Xhaka'nın en kilit transferleri olduğunu söyledi.



Almanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Leverkusen'de "En kilit, önemli transferiniz hangisiydi?" sorusuna cevap veren Rolfes, "Granit Xhaka'ydı. Altı numara oyunun kalbi, ritmi belirliyor. Ne kadar ofansif ve defansif oynayacağınıza dair en stratejik pozisyon bu. Altı numara pozisyonu, her zaman takımın tüm parçalarını birbirine bağlar." cevabını verdi.



BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO



Leverkusen, İsviçreli orta saha oyuncusu Xhaka'yı geçen yaz transfer döneminde Arsenal'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



BU SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan 31 yaşındaki Xhaka, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





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