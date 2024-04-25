Göztepe bu hafta kutlama yapmayacak

1'inci Lig'de 28 Nisan Pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçına Süper Lig'e çıkışını resmen ilan etmek için çıkacak Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertan, Süper Lig'i garantileseler de Gençlerbirliği karşılaşmasında kutlama yapmayacaklarını söyledi.



Rakiplerini yendikleri takdirde diğer maçlara bakmadan direkt Süper Lig'e yükseleceklerini hatırlatan Ertan, "Gençlerbirliği maçında planlanmış bir kutlama yapmayacağız. Süper Lig'e çıkarsak Bodrum FK maçında kutlama yapacağız. Kupa töreni son maçımızda olacak" ifadelerini kullandı.



SON HAFTA LEVENT YÜKSEL GELİYOR



Gençlerbirliği karşılaşmasında herhangi bir ceza almamaları gerektiğini belirten Ertan, "Pazar günü kutlama yaparsak taraftarımızın sahaya girme ihtimali bulunur. Taraftarımızın sahaya girmesi halinde Bodrum FK maçında cezalı oluruz. Son maçımızı seyircisiz oynama ihtimali ortaya çıkar. Bunu asla istemeyiz. Taraftarımızdan rica ediyoruz, sonuç ne olursa olsun sahaya girişle ilgili bir aksiyon alınmasın. Diğer bir müjdemiz de Bodrum FK maçında sanatçı Levent Yüksel bizimle olacak. Taraftarımız her iç saha maçında bir ağızdan söylediğimiz, 'Medcezir' şarkısını gerçek sesinden dinleyecek. O nedenle taraftarımız Gençlerbirliği maçında sahayla ilgili bir aksiyon almasın ki ceza yemeyelim" dedi.



İNCİRALTI TESİSLERİ EN KISA SÜREDE



Göztepe'nin İzmir'in en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Kerem Ertan, "Yerel seçimlerin ardından yeni dönemden ümitliyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan güzel bir yaklaşım görüyoruz. Merkezi yönetimden ise büyük destekler aldık. İnciraltı'ndaki olimpik tesislerimizin temelini 23 Nisan'da attık. Çünkü şenlikler için binlerce çocuğumuzu ve sporcumuzu oraya getirdik. Tesislerin yapımına en kısa sürede başlanacağını görüyorum" diye konuştu.



GÜRSEL AKSEL STADI'NDA İŞLEM TAMAM



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde özel mülkiyetten kiraladıkları futbol sahası için yeni bir kontrat yapıldığını açıklayan Kerem Ertan, "Biz dün itibariyle özel mülkiyete sahip olan ek sahamızın kontratını uzattık. Yeni sezonda saha problemimiz kalmadı ama bizim arayışlarımız sürecek. Akademi tarafındaki 80 dönümlük kendimizin yapacağı tesis için arazi arayışımız artarak devam edecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mağazalar için son aşamaya geldik. Bakanlıkların mutabakatlarını aldık. Yönetmelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Tek beklediğimiz Resmi Gazete'de yayınlanması. Bunun maksimum 2 ay alacağını düşünüyoruz. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sözleşme yapacağız. Her şey düşündüğümüz gibi giderse yılın son çeyreğinde kiralamalar ve kiracıların inşaat işleri başlar. 100'üncü yılımıza dolu işleyen bir kompleksle başlarız. Buranın ışıl ışıl olması gerekiyor. Çok iyi bir noktaya geldik" cümlelerini kullandı.



BİLETLER ÇIKAR ÇIKMAZ BİTTİ



Göztepe'nin 2 yıl sonra Süper Lig'e dönüşünü ilan etmek için pazar günü evinde saat 16.00'da çıkacağı Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar online satışa sürülen biletleri dakikalar içinde bitirdi. Şampiyonluk yolunda yine tıklım tıklım dolacak Gürsel Aksel Stadı'nda çocuk taraftarların da maçı ücretsiz olarak izleyebileceği açıklandı. Göztepe yönetimi, "Kuzey tribününden bilet alacak taraftarlarımız, 15 yaşından küçük çocukları için ücretsiz bilet alabilecek. 15 yaşından küçük taraftarlarımız, velisi ile birlikte Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerine gelerek Kuzey tribünü için ücretsiz bilet fırsatından yararlanabilecek" açıklamasını yaptı.



Göztepe, biletleri dakikalar içinde tüketen taraftarlara teşekkür de etti.



MEHMET IŞIKAL YASI



Göztepe, tarihinin efsane futbolcularından Mehmet Işıkal'ın vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da tarih yazan efsane kadrosunda görev yapan Papi lakaplı Işıkal 84 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta Işıkal için tüm maçlarda saygı duruşu organize edecek. A Milli Takım'da da 5 maça çıkan Işıkal, 10 sene Göztepe forması giymişti.



