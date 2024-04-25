Manchester United'da Frimpong ısrarı!

Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'da Frimpong ısrarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2024 15:36
Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong'un transferinde ısrarcı.

GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Bild'de yer alan habere göre, Frimpong'u daha önce listeye alan Manchester United'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

Manchester United'ın, Frimpong'u, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Aaron Wan-Bissaka yerine düşündüğü belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Frimpong'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen'in kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Frimpong, süre bulduğu 40 maçta 13 gol attı ve 11 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery