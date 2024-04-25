Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong'un transferinde ısrarcı.



GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI



Bild'de yer alan habere göre, Frimpong'u daha önce listeye alan Manchester United'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.



Manchester United'ın, Frimpong'u, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Aaron Wan-Bissaka yerine düşündüğü belirtildi.



PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO



Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Frimpong'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Bayer Leverkusen'in kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Frimpong, süre bulduğu 40 maçta 13 gol attı ve 11 asist yaptı.





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