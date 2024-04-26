Fenerbahçe Beko, Final-Four'a bir adım daha atmak için parkede

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Nate Sestina, Monaco ile deplasmanda oynanacak maç öncesi şu açıklamalarda bulundu;

JASIKEVICIUS



"İlk maçtaki harika galibiyetin ardından tamamen sıfırlanarak Monaco'nun fizikselliği ve kazanma isteğini karşılayabilmemiz gerekiyor. Tabii ki seriyi 1-1 yapmak istiyorlar. İlk maçta neleri iyi yapıp yapamadığımızı da anlamamız gerekiyor. Oyun planı aşağı yukarı aynı olacak; guardlar için işleri daha da zorlaştırmak, oyunun fizikselliğiyle mücadele etmek ve rakibe farklı yüzlerimizi göstermek."

SESTINA



"Önümüzdeki ikinci maç, bizim için en az ilk maç kadar önemli. Bunun hakkında biraz konuştuk, bu onlar için de her şeyi göze almaları gereken bir karşılaşma olacak. Son maça kıyasla daha iyi odaklanmamız, detaylara dikkat etmemiz, her şeyin en ince ayrıntılarıyla üstünden geçmemiz ve karşılaşmaya gerçekten hazır gelmemiz gerekiyor. Bu mücadeleye çok daha fazla odaklanmalıyız."