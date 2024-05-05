Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen Adana İdmanyurduspor'a konuk oldu.



Adana Muharrem Gülergin Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 6-0 kazandı.



Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Zeynep Kerimoğlu, 17, 65 ve 73. dakikalarda Yağmur Uraz ve 54. dakikada Ece Türkoğlu ve 82.dakikada Fatma Kara kaydetti.



FENERBAHÇE 3. BİTİRDİ



Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte, 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 66 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi. Adana İdmanyurduspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 27 mağlubiyet sonucu elde ettiği 5 puanla son basamakta yer aldı.



İLK MAÇ 8-0



Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin ilk devresinde rakibiyle Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynadığı maçı 8-0 kazanmıştı.





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