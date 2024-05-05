Beşiktaş United Payment'ten bol gollü son

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment ağırladığı 1207 Antalya'yı 9-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş United Payment'ten bol gollü son
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05 Mayıs 2024 15:52
Turkcell Kadınlar Süper Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment konuk ettiği 1207 Antalya'yı 9-0 mağlup etti.

Beşiktaş United Payment'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Vivian Ikechukwu, 40 ve 45. dakikalarda Başak Gündoğdu, 43, 51. ve 80. dakikalarda Marija Aleksic, 70. dakikada Elif Keskin, 86. dakikada Didem Karagenç ve 88. dakikada Şevval Dursun kaydetti.

Beşiktaş United Payment aldığı bu galibiyetle puanını 59'a çıkartıp sezonu 4. sırada tamamlarken, 1207 Antalya ise 20 puanda kaldı ve sezonu 15. sırada tamamlayarak küme düştü.

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