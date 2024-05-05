Metin Öztürk: 'Diğer tarafın habercisi'

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk, şampiyonluk için, "Diğer taraftaki şampiyonluğun habercisi" dedi.
Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:
"İnanılmaz. Diğer taraftaki şampiyonluğun habercisi bu. Burada Emir Aral kardeşim inanmıştı bu işe. Geçen sene ucundan döndü. Bu sene devamı geldi. Metin Hocamıza, Emir Aral kardeşimize, bu görevi Emir Aral kardeşime veren Dursun Özbek başkanımıza teşekkürler. Ama en büyük alkış futbolcu kardeşlerimize ve taraftarlarımıza."
Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk, şampiyonluk için, "Diğer taraftaki şampiyonluğun habercisi" dedi.
Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:
"İnanılmaz. Diğer taraftaki şampiyonluğun habercisi bu. Burada Emir Aral kardeşim inanmıştı bu işe. Geçen sene ucundan döndü. Bu sene devamı geldi. Metin Hocamıza, Emir Aral kardeşimize, bu görevi Emir Aral kardeşime veren Dursun Özbek başkanımıza teşekkürler. Ama en büyük alkış futbolcu kardeşlerimize ve taraftarlarımıza."
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