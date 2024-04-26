Beşiktaş Yunan yıldız için harekete geçti

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Norwich City'nin yıldız oyuncusu Christos Tzolis'e çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Yunan yıldız için harekete geçti
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26 Nisan 2024 09:13
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transferde önemli hamlelere imza atan siyah- beyazlılar, kadrodaki değişimi sezon sonunda da sürdürmeyi planlıyor.

DEĞİŞİM YAŞANACAK

Beşiktaş'ın mevcut hücum hattında sezon sonu bir değişim yaşanması bekleniyor.

Cenk Tosun'un biten sözleşmesi ile takımdan ayrılması beklenirken, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Vincent Aboubakar gibi hücumcuların da takımdan ayrılmaları da gündemde.

YUNAN YILDIZ GÜNDEMDE

Bu sezon Norwich City'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen ve performansıyla dikkat çeken Christos Tzolis için Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Norwich City ile 2026'la kadar sözleşmesi bulunan Yunan oyuncunun da Beşiktaş'tan gelen bu ilgiye kayıtsız kalmadığı ifade edildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 31 resmi maça çıkan Christos Tzolis bu karşılaşmalarda 20 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. 

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