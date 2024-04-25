Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vuruyor

Beşiktaş derbisinin provasını yapan Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4-4-2 sistemine geçiş yapacak. Forvette Michy Batshuayi ve Edin Dzeko forma giyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vuruyor
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25 Nisan 2024 12:47
Son lig maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbiye odaklandı.

4-4-2 PLANI

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, cumartesi günü oynanacak derbiye 4-4-2 sistemiyle çıkmayı planlıyor.

Antrenmanlarda bunun denemesine yapan Kartal'ın Michy Batshuayi-Edin Dzeko forvet hattıyla maça çıkması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın dev maçta Dusan Tadic'i yedek kulübesine çekeceği ve Cengiz Ünder ile maça başlayacağı konuşuluyor. İsmail Kartal, derbide savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmüyor.  

 
 

 

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