Fenerbahçe'de sezon başından itibaren birçok futbolcu gösterdiği performansla vitrine çıkarken, bunların başında da İrfan Can Kahveci geldi.
Bu sezon başında Cengiz Ünder'in sakatlandığı dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiren ve attığı goller ile yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.
BÜYÜK GELİR
Daha önce de takımlar İrfan Can için nabız yoklarken, düşük temposu ve fizik gücünün yetersizliği nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Ancak şu anda durum değişti. Sarı-lacivertli futbolcu hem temposunu hem de fizik gücünü artırdı. Özellikle, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a attığı golle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için sezon sonunda kulüplerin Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi.
Sarı-lacivertli yönetim Jayden Oosterwolde'nin ardından İrfan Can Kahveci'nin de olası transferinden büyük gelir beklediği vurgulandı.
PERFORMANSI
Trendyol Süper Lig'de 29 maçta bin 887 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 11 kez ağları havalandırırken, 7 de asist yaptı. Milli oyuncu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 14 maçta 754 dakika şans buldu. Kahveci söz konusu maçlarda 6 gol atarken, 1 gol pası verdi. Sarı-lacivertli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK mücadelesinde 90 dakika forma giyerken skor katkısı veremedi.
Bu sezon başında Cengiz Ünder'in sakatlandığı dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiren ve attığı goller ile yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.
BÜYÜK GELİR
Daha önce de takımlar İrfan Can için nabız yoklarken, düşük temposu ve fizik gücünün yetersizliği nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Ancak şu anda durum değişti. Sarı-lacivertli futbolcu hem temposunu hem de fizik gücünü artırdı. Özellikle, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a attığı golle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için sezon sonunda kulüplerin Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi.
Sarı-lacivertli yönetim Jayden Oosterwolde'nin ardından İrfan Can Kahveci'nin de olası transferinden büyük gelir beklediği vurgulandı.
PERFORMANSI
Trendyol Süper Lig'de 29 maçta bin 887 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 11 kez ağları havalandırırken, 7 de asist yaptı. Milli oyuncu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 14 maçta 754 dakika şans buldu. Kahveci söz konusu maçlarda 6 gol atarken, 1 gol pası verdi. Sarı-lacivertli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK mücadelesinde 90 dakika forma giyerken skor katkısı veremedi.