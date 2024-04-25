Virgil van Djik: 'Liverpool'un hocası olabilir'

Liverpool'da gündeme gelen son teknik direktör adayı Arne Slot için takım kaptanı Virgil van Dijk'tan açıklama geldi.



Hollandalı stoper, Feyenoord'da görev yapan vatandaşı Slot için gelen sorunun ardından, "Şu anda bu soruya cevap vermekte zorlanıyorum. Ama bence Arne Slot, şu anda en iyi Hollandalı teknik direktörlerden biri olabilir. Oyun tarzı ve sahip olduğu felsefeyle Liverpool'un teknik direktörü olabileceğini düşünüyorum. Bu sadece benim görüşüme göre." ifadelerini kullandı.



32 yaşındaki futbolcu Liverpool ve Arne Slot için olasılığı birlikteliğin şu an için gerçekleşmekten uzak olduğunu belirterek, "Benim de okuduğum ve duyduğum şey, bunun kesinleşmekten uzak olduğu. Göreceğiz." dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU