Fernando Muslera, milli takımdan emekli oldu

Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım." sözlerini sarf etti.

Uruguay Milli Takımı, Galatasaray 'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamada; "ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Fernando Muslera ise yaptığı açıklamada,Uruguay Milli Takımı ile 133 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 135 gol görürken, 54 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, Uruguay Milli Takımı ile 2011 yılında bir Copa America şampiyonluğu da yaşadı.