Fernando Muslera, milli takımdan emekli oldu

Uruguay Milli Takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera, milli takımdan emekli oldu
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25 Nisan 2024 18:45
Son güncelleme 25 Nisan 2024 19:21
Uruguay Milli Takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamada; "Nando, adın 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Copa America zaferinin ardından Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi. Teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fernando Muslera ise yaptığı açıklamada, "Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım." sözlerini sarf etti.

Uruguay Milli Takımı ile 133 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 135 gol görürken, 54 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, Uruguay Milli Takımı ile 2011 yılında bir Copa America şampiyonluğu da yaşadı.



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