Karşıyaka'nın maç programı netleşti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta adını 4 yıl sonra ilk kez Play-Off'a yazdırarak 2'nci Lig'e dönmek için umutlarını sürdüren Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.



Bu hafta normal sezonun son haftasında Sapanca Gençlikspor'a yedek ve genç ağırlıklı kadroyla konuk olacak yeşil-kırmızılı ekip grupta üçüncü sırada gireceği Play-Off finallerinin ilk maçında eşleşeceği rakibini 2 Mayıs Perşembe günü Alsancak Stadı'nda ağırlayacak. Karşıyaka'nın ilk turdaki rakibi Anadolu Üniversitesi veya Silifke Belediyespor olacak.



Karşıyaka bu turu geçerse ikinci turda Turgutluspor - Efeler 09 SFK eşleşmesinin galibiyle 6 Mayıs Pazartesi deplasmanda ilk maça çıkacak. Bu turun rövanşı 10 Mayıs'ta İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak.



Karşıyaka grup finaline yükselirse ilk maçı 15 Mayıs Çarşamba günü evinde, rövanşı 20 Mayıs Pazartesi deplasmanda yapacak. 2'nci Lig'e çıkacak takımın belirleneceği tarafsız sahadaki final maçı ise 25 Mayıs Cumartesi olacak.



Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi.





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