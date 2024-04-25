Fred'den çarpıcı paylaşım: "Savaşmaya devam"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Instagram hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred'den çarpıcı paylaşım: 'Savaşmaya devam'
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25 Nisan 2024 18:23
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Instagram hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sivasspor maçında alınan beraberlik ile Galatasaray ile aralarındaki farkın 4 puana yükselmesi sonrası umutsuzluğa kapılan camiaya mesaj gönderen Fred, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Savaş bitene kadar savaşmaya ve inanmaya devam."

31 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol 8 asistlik performans gösterdi.

 
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