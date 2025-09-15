İtalya Serie A 3. hafta maçında Como, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.Como, 13. dakikada Nico Paz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa, bu gole 90+2. dakikada Caleb Ekuban ile cevap verdi.Como'da Jacobo Ramon Naveros, 88. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Como 4, Genoa 2 puana yükseldi.Como, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Genoa, Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.