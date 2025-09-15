15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-289'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
1-275'
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Como, Genoa karşısında 3 puanı 90+2'de bıraktı!

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Como, sahasında Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

15 Eylül 2025 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Como, Genoa karşısında 3 puanı 90+2'de bıraktı!
İtalya Serie A 3. hafta maçında Como, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Como, 13. dakikada Nico Paz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa, bu gole 90+2. dakikada Caleb Ekuban ile cevap verdi.

Como'da Jacobo Ramon Naveros, 88. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Como 4, Genoa 2 puana yükseldi.

Como, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Genoa, Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
