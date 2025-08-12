12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Como, Alvaro Morata'yı açıkladı!

Como, Milan'dan Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 12 Ağustos 2025 20:07 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:21
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata'nın yeni adresi belli oldu.

İtalya'dan Como, Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi Milan'da olan İspanyol golcüyü kadrosuna kattı. Como, Morata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Alvaro Morata, transferinin ardından, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl Como'ya karşı oynadım ve projelerini görerek takdir ettim. Büyük bir hırs olduğunu görebiliyorsunuz. Como formasını giymeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftara ve kulübe her antrenmanda ve her maçta %200'ümü vereceğime dair söz veriyorum." dedi.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Alvaro Morata 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



