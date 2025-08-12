Como, Alvaro Morata'yı açıkladı!

Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata'nın yeni adresi belli oldu.
İtalya'dan Como, Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi Milan'da olan İspanyol golcüyü kadrosuna kattı. Como, Morata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Alvaro Morata, transferinin ardından, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl Como'ya karşı oynadım ve projelerini görerek takdir ettim. Büyük bir hırs olduğunu görebiliyorsunuz. Como formasını giymeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftara ve kulübe her antrenmanda ve her maçta %200'ümü vereceğime dair söz veriyorum." dedi.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Alvaro Morata 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
