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Colin-Kazım Richards, Meksika'ya transfer oluyor!

Bir dönem Türk Milli Takımı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'da forma giyen Colin-Kazım'ın yeni durağının Lobos BUAP olacağı belirtildi.

Colin-Kazım Richards, Meksika'ya transfer oluyor!
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08 Temmuz 2018 19:28
Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Ülkemizde Fener ve Cim Bom'un dışında Bursaspor'da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia geldi.

YENİ ROTA MEKSİKA!

Halihazırda Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ta top koşturan golcü futbolcunun yeni durağının Meksika olacağı öne sürüldü.

Takımıyla olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan milli futbolcunun Lobos BUAP takımıyla anlaştığı kaydedildi.

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