Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından 'Selectum Gold Cup'a Antalya ev sahipliği yapacak

Kundu turizm merkezinde bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kanadalı Nanookfc Sport Capital Yönetim Kurulu Başkanı Adam Garipoğlu, Antalya'nın Belek turizm bölgesinde spor sahaları bulunan TSSFC firmasıyla ortaklık yaptıklarını söyledi.Garipoğlu, 6-15 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleyecekleri turnuvaya Kanada, İspanya, Kore ve Kenya gibi ülkelerden 10-15 yaş arası çocukların katılacağını belirterek, turnuvayı yaklaşık 150 scout ekibinin de takip edeceğini ifade etti.Turnuvada ayrıca 17-19 yaş arasında olup da futbolcu olmak isteyen ama olamamış çocuklara son bir şans verip denemelere alacaklarını dile getiren Garipoğlu, "Bizim derdimiz Antalya'nın sadece denizi, kumuyla değil aynı zamanda sporuyla da ön plana çıkması. Şimdi Antalya bunu zaten yapıyor. Türkiye'de, İstanbul'dan sonra en çok bilinen yer Antalya. Ama Antalya'ya spor turizmi için gelenlerin yeri beş saat mesafedeki yerler. Buraya en uzak İngiltere'den geliyorlar. Biz Kanada ve Japonya'dan da sporcu getirmek istiyoruz." dedi.Garipoğlu, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu ile Antalya'nın portföyünü genişleteceklerini kaydetti.Antalya'da kuracakları akademi ile de yurt dışından çocukları getirerek kış aylarında futbol kamplarına alacaklarını anlatan Garipoğlu, Türk futbolcuların da yurt dışındaki takımlara transfer olmasına yardımcı olmaya çalışacaklarını kaydetti.Akademilere futbolcu çocukların gelmesinin ardından nisan ayında yapılacak turnuvanın her ay yapılmaya başlanacağını vurgulayan Garipoğlu, "Kanada'daki ailelerin çocuklarını Antalya'daki turnuva ve kamplara göndermeye sıcak bakmasının en önemli nedeni havası, profesyonelliği, harika otelleri ve güvenliktir. Meksika, Kanada'ya 3 saat kadar yakın ama gitmiyoruz. Niye? Antalya gibi değil. Çocuklarını göndermek istemiyorlar. Şu anda aileler 10 saat uzaklıktaki Antalya'ya çocuklarını gönderecekler." dedi.Garipoğlu, turnuva ve akademi için Antalya'ya 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.Tanıtıma, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile çok sayıda spor insanı ve kulüp yetkilisi katıldı.