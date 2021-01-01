"Clippers, George Hill ile ilgileniyor" iddiası!

LA Clippers'ın, Oklahoma City Thunder guardı George Hill ile ilgilendiği iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Clippers ve diğer birkaç takım, son takas tarihi olan 25 Mart öncesinde Hill'i gözüne kestirmiş durumda:



"Clippers'ın, Hill ile ilgilenen ekipler arasında olduğu bildirildi. Hill, Oklahoma City için olumlu bir veteran oldu ve 2021-22 ile sözleşmesinde bir sezon daha kaldığı gerçeğiyle (10 milyon dolar, kısmen garantili) birlikte, Thunder ekibi, bir takım kendisi için istedikleri karşılığı vermediği sürece, Hill'i sezonun ikinci yarısında da tutmaktan gayet hoşnut durumda."



Hill, 24 Ocak'tan beri sağ başparmağı sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmıştı ve birkaç hafta daha kaçırması bekleniyor.



